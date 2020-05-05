Саакашвили рассказал, где будет работать

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили подтвердил, что его назначат в Национальный совет реформ Украины.

"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - цитирует Саакашвили Deutsche Welle.

При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность. По сообщениям СМИ, это может произойти сегодня, 6 мая.

Национальный совет реформ создан в 2014 году указом экс-президента Украины Петра Порошенко и является специальным консультативно-совещательным органом при президенте.