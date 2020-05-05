The Guardian: из-за карантина 1,4 миллиона умрут от туберкулеза

Примерно 1,4 млн человек в мире могут умереть от туберкулеза из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19, пишет газета The Guardian со ссылкой на результаты исследования этой проблемы.

Исследование было проведено партнерством "Остановите туберкулез" вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джонса Хопкинса. Оно было составлено на основе данных о том, как страны, где зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19, в условиях изоляции диагностируют туберкулез и лечат его, передает Интерфакс.

Отмечается, что в период 2020-2025 годов, по всей видимости, у 6,3 млн человек разовьется туберкулез. Смертность в 1,4 млн человек от туберкулеза ухудшит ситуацию в этой области до показателей 5-8-летней давности.

The Guardian напоминает, что туберкулез ежегодно становится причиной смерти более 1,5 млн человек - это больше, чем от любой другой инфекционной болезни. Однако вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор нет - лишь для детей. В последние пять лет отмечалось устойчивое снижение количества случаев туберкулеза, что стало результатом профилактики и лечения. Также пять лет назад мировые лидеры обещали покончить с туберкулезом к 2030 году, пишет газета.