США решили добывать ископаемые на Луне

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По словам осведомленных источников, знакомых с ходом подготовки документа, договор должен получить название Artemis Accords («Соглашения Артемиды») в честь американской лунной программы Artemis («Артемида»). Он будет предусматривать создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости».

В документе также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами, передает ТАСС.

Проект пока не представлен союзникам США, однако в ближайшие несколько недель Вашингтон планирует официально начать переговоры с такими странами, как Канада, Япония и государства ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Источники утверждают, что речь не идет о попытке Соединенных Штатов и их союзников установить суверенитет над какими-либо территориями на Луне.