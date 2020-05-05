Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 14:52

В последние дни в России поднялась волна против основателя Microsoft, одного из самых богатых людей на планете Билла Гейтса. Его обвиняет ни более, ни менее как в желании уничтожить в борьбе против коронавируса если не весь человеческий род, то по крайней мере значительную его часть. Наибольшую активность на этом фронте проявляет известный режиссер Никита Михалков. Некогда талантливый человек, снявший немало отличных фильмов он не только полностью растерял божий дар, но и все чаще и чаще в рамках своей телепрограммы «Бесогон ТВ» начал выступать с маразматическими и в то же время откровенно провокационными идеями.

Вот одна из последних. В последнем выпуске телепередачи Михалков заявил, что Гейтс хочет чипировать все население планеты. Одним из доказательств этого по его словам является некий патент, который зарегистрировала Microsoft. «В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты», — сказал Михалков. А цель чипирования, по его мнению, - «сокращение человечества, которое слишком много потребляет кислорода, пищи и всего остального». Пандемия коронавируса явно начала действовать на мозги разных индивидуумов, у которых и до этого в голове было не все в порядке. Михалкову уже давно советуют прежде всего изгнать бесов из самого себя, чтобы не пугать и не смешить общественность. Но последняя программа показалась тенденциозной даже телевизионным начальникам, которые сняли ее с эфира. Однако в том, что борьба против Гейтса и всемирного чипирования – дело правое, убеждены и некоторые депутаты российской Госдумы. «В последний месяц ежедневно мне пишут в социальных сетях люди, обеспокоенные теорией о том, что ты (так запанибратски обращается к Гейтсу депутат Дмитрий Ионин) придумал коронавирус как некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации, «электронного концлагеря» и даже нанесения электронных штрихкодов». И этот депутат от фракции «Справедливая Россия» совсем не одинок. Ему вторит Евгений Федоров, член думского комитета по бюджету и налогам. Его борьба направлена прежде всего против вышек мобильной связи 5G, которые своим облучением якобы проводят чипизацию населения, что является новым способом контроля над людьми. «Устройства связи, - считает Федоров, - всегда использовались как оружие, и 5G не исключение».

Но если режиссера-бесогона можно отключить от эфира, что делать с депутатами Госдумы, которые когда-то дали основание известному ведущему Владимиру Познеру назвать это заведение «Госдурой»? Билл Гейтс вряд ли нуждается в защите от мракобесов. Основатель Microsoft является общепризнанным экспертом в области вакцин, тестирования и лечения болезней. Билл и его жена Мелинда основали фонд, с помощью которого они пытаются искоренить распространенные в мире болезни — сначала полиомиелит, а затем малярию и ВИЧ. Гейтс «одержим спасением миллионов жизней и давно знал об опасности этой болезни (коронавирусе), терроризирующей мир, - пишет британская The Times. В течение последних трёх месяцев он отчаянно ищет средство от COVID-19. В отличие от президента Трампа, который предложил людям использовать внутрь отбеливатель и другие дезинфицирующее средства для борьбы с вирусом, Гейтс «всегда предпочитал факты и экспертное мнение, у него под рукой номера телефонов президентов, премьер-министров, эпидемиологов, руководителей фармацевтических компаний и нобелевских лауреатов». Но нападки на человека, который, по сути, возглавил борьбу против коронавируса, к сожалению, вызывают не только справедливое возмущение. Они опасны заразой, которая разносится по СМИ разных стран и социальным сетям. Кто-то, наверное, видел, как в Великобритании горят вышки 5G, подожженные теми, кто поверил в очередную абсурдную конспирологическую теорию.