NEQSOL Holding помог 3 000 малоимущим семьям
NEQSOL Holding и компании в его составе осуществили программу продовольственной помощи с целью поддержки малоимущих семей во время особого карантинного режима в Азербайджане.
В рамках программы помощи NEQSOL Holding и компании Bakcell и Norm в составе холдинга предоставили коробки с различными продуктами питания в общей сложности 3 000 малоимущим семьям в различных регионах страны. При распределении продовольственной помощи были соблюдены социальная дистанция и другие правила гигиены.
NEQSOL Holding осуществил различные меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Согласно решению NEQSOL Holding, компании в составе холдинга перечислили в целом 5 миллионов манатов на счет Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданного в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Помимо этого, компании в составе холдинга осуществили ряд других социальных мер и инициатив.
NEQSOL Holding продолжит меры по поддержке борьбы с коронавирусом в стране.