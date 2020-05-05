NEQSOL Holding помог 3 000 малоимущим семьям

NEQSOL Holding и компании в его составе осуществили программу продовольственной помощи с целью поддержки малоимущих семей во время особого карантинного режима в Азербайджане.

В рамках программы помощи NEQSOL Holding и компании Bakcell и Norm в составе холдинга предоставили коробки с различными продуктами питания в общей сложности 3 000 малоимущим семьям в различных регионах страны. При распределении продовольственной помощи были соблюдены социальная дистанция и другие правила гигиены.