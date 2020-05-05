Акрам Гасанов о пропавших деньгах вкладчиков «Атабанк» и «Амрахбанк»

В интервью местным СМИ известный экономист и юрист Акрам Гасанов раскрыл вопрос о процедуре возвращения вкладов, размещенных в закрытых банках. По его словам, согласно законодательству, оба банка в течение трех месяцев должны вернуть гражданам застрахованные вклады. Лишь в особых случаях этот процесс может затянуться до 6 месяцев.

На прошлой неделе Центральный банк лишил лицензий два банка – «Атабанк» и «Амрахбанк». И сегодня тысячи вкладчиков этих банков волнует один вопрос, когда они смогут получить обратно свои деньги.

Акрам Гасанов отмечает, что процентная ставка по застрахованным вкладам в этих банках составляла 12% в национальной валюте и 2,5% в иностранной валюте.

«Но есть граждане, чьи вклады не были застрахованы. Процентная ставка по таким вкладам была более высокой. Деньги таким людям, а также предпринимателям и юридическим лицам, по всей вероятности, возвращены не будут. Но в любом случае, они должны дождаться процесса полной ликвидации банков. А это занимает как минимум 4-5 лет», - сказал он.

Эксперт также раскрыл подробности процесса ликвидации банков и возвращения застрахованных вкладов.

«Фонд страхования вкладов распродает имущество закрытых банков, а также возвращает выданные ими кредиты. В первую очередь, Фонд забирает себе деньги, потраченные на возвращение застрахованных вкладов. На втором этапе деньги направляются на погашение зарплат сотрудников закрытых банков и погашают долги банка перед государством. Лишь после этого возвращаются деньги гражданам, чьи вклады не были застрахованы. Если конечно, к тому времени останутся какие-то средства. Практика показывает, что люди, чьи вклады не были застрахованы, ничего не получают», - сказал он.