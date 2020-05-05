Евросоюз ожидает глубочайшая в истории рецессия

Экономика еврозоны, согласно представленному в Брюсселе весеннему экономическому прогнозу ЕС, может просесть на 7,7 процента. Об этом пишет Дойче велле.

В частности, Еврокомиссия ожидает, что объем валового внутреннего продукта в 27 странах ЕС в 2020 году уменьшится на 7,4 процента, в 2021 году вырастет примерно на 6 процентов. При этом для разных государств эти показатели значительно разнятся: от минус 4 процентов в Польше до почти минус 10 процентов в Греции.

Разными будут и темпы восстановления экономик. Это, по оценке еврокомиссара, зависит от темпов отмены карантинных ограничений, зависимости экономики от туризма и финансовых возможностей бюджета.

Уровень безработицы в ЕС, как ожидается, поднимется с 6,7 процента в 2019 году до 9 процентов в 2020 году. Годом позднее, считают в Еврокомиссии, он несколько снизится, остановившись на отметке около 8 процентов. Особенно сложно будет молодым людям, которым предстоит найти свое первое рабочее место.

Если борьба с пандемией займет более продолжительное время и потребует более серьезных вложений, это может привести к еще большему спаду экономических показателей, отметил Джентилони.