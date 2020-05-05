Российский министр культуры заразилась коронавирусом

Российский министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«Результаты теста на COVID положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — отметила Усачева.



Любимова стала третьим членом российского правительства, у которого выявлено заражение COVID-19. Первым, 30 апреля, объявил о своей болезни премьер-министр Михаил Мишустин. На следующий день стало известно, что коронавирус обнаружен у главы Минстроя Владимира Якушева.