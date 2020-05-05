В Азербайджане выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, 28 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о гибели двух пациентов (1958 и 1969 г.р.) у которых был выявлен коронавирус.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2127 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1536 человек вылечились, 28 скончались, 563 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период проведено 169 790 тестов на коронавирус.