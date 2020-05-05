Новые назначения в «Азеришыг»: Танрыверди Мустафаев стал советником

В ОАО «Азеришыг» произошли кадровые изменения. Как стало известно haqqin.az, возглавлявший долгие годы пресс-службу ОАО Танрыверди Мустафаев назначен на должность советника председателя ОАО «Азеришыг» по социальным вопросам.

В беседе с корреспондентом haqqin.az Танрыверди Мустафаев подтвердил информацию о своем назначении, отметив, что получил ее, будучи в командировке в западном регионе.

«Это назначение возлагает на меня еще большую ответственность, я буду делать все от меня зависящее, чтобы оправдать оказанное доверие», - сказал он.

Отметим, что после назначения Вугара Ахмедова на должность председателя ОАО «Азеришыг» в соответствии с поручениями президента проводится усовершенствование структуры акционерного общества. Особое внимание уделяется социальному направлению. И назначение Танрыверди Мустафаева на должность советника по социальным вопросам говорит о том, что деятельность в этой сфере будет носить системный характер.