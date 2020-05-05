Кремль не смог подтвердить награждение Ким Чен Ына

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не владеет информацией об указе о награждении лидера КНДР Ким Чен Ына юбилейной медалью к 75-летию Победы.

Накануне посольство РФ в КНДР сообщило в Facebook, что глава КНДР Ким Чен Ын в соответствии с указом президента РФ награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике.

"Мне нужно уточнить, я не совсем владею этой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин наградил Ким Чен Ына медалью, передает РИА Новости.

"В целом традиционно происходит обмен поздравлениями, Путин поздравляет своих международных коллег с Днем Победы. Это традиционно происходит", - добавил пресс-секретарь главы российского государства.