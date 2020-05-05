В Азербайджане стартовала лига по игре в Counter-Strike:Global Offensive

В Азербайджане начались соревнования в еще одной киберспортивной лиге. На этот раз Gaming League Azerbaijan, Федерация киберспорта Азербайджана, Министерство молодежи и спорта, Министерство связи и высоких технологий совместно организовали лигу по игре в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Соревнования начались 4 мая.

В лиге участвуют восемь команд, в названиях которых отражены города и регионы Азербайджана. Это - Lankaran Heroes, Karabakh Horses, Sumqayit Peacekeepers, Ganja Poets, Guba Tigers, Shamakhi Lions, Shaki Khans и Nakhchivan Alinja Tower. В каждой команде собрано по пять спортсменов.

Призовой фонд лиги – 5 тысяч манатов. Команды сыграют друг с другом в два круга. В общей сложности будет проведено 14 туров. Победитель получит денежный приз в размере 1000 манатов, за 2-е место полагается 700 манатов, за 3-е – 500.

Помимо этого, команды получают призовые за каждый проведенный матч и бонусы в случае победы и ничьи.

Желающие следить за играми лиги по CS:GO могут делать это на канале Gaming League Azerbaijan в Twitch - https://www.twitch.tv/glahub.