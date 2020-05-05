Ильхам Алиев выделил Минобразования 10 миллионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с развитием образовательной инфраструктуры в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, с целью сооружения школ модульного типа на территории республики Министерству образования выделяется 10 миллионов манатов, предусмотренных в подпункте 1.16.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» для «Сооружения на территории страны учебных заведений модульного типа».

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.