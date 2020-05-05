Путин рассказал о здоровье Мишустина

Заболевший коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин идет на поправку, но у него сохраняется температура. Об этом в ходе совещания по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил российский лидер Владимир Путин, соощает RT.

«Хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает», — сказал глава российского государства.

По его словам, Мишустин восстанавливается. «Мы с ним каждый день на связи, именно каждый день. Он принимает участие в текущей работе, подготовке всех наших решений. Пожелаем ему скорейшего выздоровления», — добавил президент РФ.

30 апреля Мишустин сообщил Путину о свем диагнозе. Председатель российского кабмина отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей. Его врио был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.