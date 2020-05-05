Египетский миллиардер спрогнозировал нефть по 100 долларов

Египетский миллиардер Нагиб Савирис, основатель Orascom Telecom Holding, пообещал нефти рост цен до 50-60 долларов за баррель и до 100 долларов через полтора года. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

Бизнесмен отметил, что Саудовская Аравия и Россия начали ценовую войну, чтобы уничтожить сланцевую промышленность США. Именно удар по ней, считает он, должен в итоге привести к бурному росту нефтяных котировок. Савирис добавил, что из-за сокращения потребления цена на нефть все равно бы упала даже в случае успеха сделки ОПЕК+ в марте.

Кроме того, миллиардер видит много возможностей в авиаиндустрии, а также в секторах туризма, гостиничного хозяйства и интернет-услуг. По его словам, сегодня можно приобрести авиакомпанию за один доллар только при готовности взять на себя основную часть долга.