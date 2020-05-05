В Баку задержали бывшего зэка с пистолетом Макарова

В Баку в результате проведенной сотрудниками отдела уголовного розыска Сабунчинского районного управления полиции операции задержан житель поселка Нардаран за незаконное ношение огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе осмотра у ранее неоднократно судимого по различным статьям УК Азербайджана Рамина Нуриева был обнаружен и изъят пистолет Макарова, магазин и пять патронов.

В следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению иных преступных связей Рамина Нуриева.