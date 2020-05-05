По Баку больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Ясамальском и Сабунчинском районах. При этом, на столицу приходится 45,3% всех заболевших коронавирусом. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.

По его словам, более 14% заразившихся приходится на Гянджа-Газахскую зону, 10 процентов на Лянкяран. При этом, показатель выявления коронаивруса среди прибывших в Азербайджан из-за границы превышает 10%.

Заур Алиев также отметил рост заболеваемости коронавирусом, связав это с тем, что люди перестали соблюдать режим карантина.

«Если раньше среди каждых 10 прохожих в Баку маски носили 4-5 человек, то сейчас маски можно увидеть только у 1-2 прохожих», - сказал он.

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В Оперативном штабе проходит брифинг с участием председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева.

Председатель Агентства отвечает на вопросы журналистов в связи с обязательным медицинским страхованием.