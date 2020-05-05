95-летнему азербайджанскому ветерану Великой Отечественной войны Эйвазу Эйвазову вручена юбилейная медаль России "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", сообщает Trend.

В связи с режимом карантина в торжественной обстановке со знаменательным событием поздравить ветерана, который проживает в Ленкорани, не удалось. Медаль была вручена Эйвазу Эйвазову представителями военного комиссариата и Исполнительной власти.

Эйваз Эйвазов родился в деревне Веравул Ленкоранского района. В 1943 году был призван в армию, воевал в составе 402-й Азербайджанской стрелковой дивизии. Эта дивизия участвовала в боях за Кавказ, в обороне Грозного и Моздока, не допустив прорыва немецко-фашистских войск к бакинской нефти, в наступательной операции освободила ряд населенных пунктов.