Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоропалительные решения по отмене ограничений в связи с коронавирусом могут быть опасны.

«Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение, но только с опорой на мнение ученых, специалистов, с учетом всех факторов и возможных рисков», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что забегать вперед нельзя, чтобы не произошло срыва или отката назад, так как цена малейшей ошибки – это «безопасность, жизнь, здоровье наших людей».