У коронавируса нашли опасную мутацию

Мутация коронавируса SARS-CoV-2 может делать инфекцию COVID-19, которую он вызывает, более устойчивой. К такому выводу, как сообщает РИА Новости, пришли американские и британские ученые. Данные, полученные учеными, опубликованы на портале biorxiv.

Всего было найдено несколько мутаций коронавируса, опасения вызывает одна из них - мутация Spike D614G. Вирус с такой мутацией распространен в Европе, впервые ее выявили в Германии. Исследователи полагают, что мутация влияет на ту часть вируса, которую распознает иммунная система. Эту же часть вируса ученые изучают при создании вакцины.

Мутация D614G, вероятно, не дает вырабатываться иммунитету против коронавируса, что делает больных уязвимыми для повторного заражения.