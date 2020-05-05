Турция планирует возобновить международное авиасообщение 12 июня, в случае благоприятной ситуации с коронавирусом в России полеты могут начаться и в РФ, сообщает газета Sabah.

"Внутренние рейсы в Турции будут возобновлены в начале мая, международные - после 12 июня. В первую очередь речь идет о полетах в Германию и Россию - страны, из которых в Турцию приезжает больше всего туристов", - пишет издание.

Планы по возобновлению полетов на лето уже обнародовала авиакомпания Turkish Airlines. В июне перевозчик планирует полностью восстановить внутреннее авиасообщение, а также начать полеты в 19 стран. Среди них - Казахстан, Белоруссия, Грузия, Канада, а также ряд европейских, азиатских и ближневосточных стран.

В июле и августе авиакомпания планирует нарастить объемы перевозки. Так, в июле полеты будут совершаться уже в 74 страны, а в августе - в 98 стран.