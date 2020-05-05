Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:31

В минувшее воскресенье, 3 мая, правительство президента Николаса Мадуро заявило, что наемники ЦРУ пытались проникнуть в страну на скоростных катерах из соседней Колумбии для поднятия мятежа и организации государственного переворота. На следующий день в своем выступлении по гостелевидению Мадуро сообщил о «заговоре», который, по его словам, был согласован с Вашингтоном, чего, впрочем, и следовало ожидать.

Не менее предсказуемо ответил на это Дональд Трамп, заявив журналистам, что американское руководство «не имеет никакого отношения к событиям в Венесуэле». В Колумбии также отвергли какую-либо причастность властей к этой операции. Опять «вторжение с моря», опять наемники, опять инспирированная американцами попытка переворота в одной из латиноамериканских стран – трудно отделаться от впечатления, что перед нами римейк события, произошедшего в апреле 1961 года, известного как вторжение в заливе Кочинос, что в переводе на русский означает залив Свиней. Ох, как прав был Гегель, когда сказал о том, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Так и в случае венесуэльской версии «вторжения в заливе Свиней». Как говорят в народе: и труба пониже, и дым пожиже. Да и слишком много нестыковок в версии, предложенной почтенной публике Николасом Мадуро, относиться к которой серьезно попросту невозможно.

Что ж, включаем здравый смысл, критическое мышление, эти традиционные инструменты haqqin.az - и начинаем разбираться в подробностях. Начнем с главного, с численности «гнусных наймитов ЦРУ». 60 венесуэльцев и 2 бывших американских «зеленых берета», которые в последние годы работали на не слишком известную частную военную компанию Silvercorp, оказывающую услуги в сфере «управления рисками» и расположенную во Флориде. И это – против 340-тысячной армии, да еще нескольких десятков тысяч мадуровских «коллективос», вооруженных ополченцев. Не маловато ли? В заливе Свиней было около 1300 наемников только в первом эшелоне, поддержка с воздуха истребителями-бомбардировщиками ВВС США и с моря – несколькими кораблями американского военно-морского флота. А тут – просто детство какое-то, 62 человека на быстроходных катерах, на которых и приличного количества вооружения и снаряжения-то не перевезешь. Утверждается, что оружие ждало их на складе в городе Пуэрто-ла-Крус. Что ж, есть и у нас изображение того склада, которое выложили венесуэльские спецслужбы. Откровенно говоря, не впечатляет. Для разовой громкой операции, для обучения группы людей достаточно, для чего-то большего - просто баран начихал.

Кстати, при внимательном рассмотрении среди захваченного вооружения была обнаружена… винтовка для страйкбола. Согласитесь, достаточно странный предмет в арсенале вторженцев. Впрочем, о ней – чуть ниже, а пока давайте рассмотрим еще один момент - заявления Николаса Мадуро и владельца Silvercorp бывшего офицера спецназа армии США и троекратного кавалера Бронзовой звезды, четвертой по значимости боевой награды в американских вооруженных силах, Джордана Гудроу (Jordan Goudreau). Оба они утверждают, что это было вторжение и выдвигают достаточно правдоподобную версию: в Венесуэле «вторженцев» ждало подполье, которое с их появлением должно было начать восстание по всей стране. Спящие ячейки в городах и армии, выступление по сигналу и вот это все. Дальше начинается интересное. Мадуро говорит, что они были наняты ЦРУ и оппозицией, есть, дескать, даже контракт, подписанный самим Хуаном Гуайдо, который услуги Silvercorp и оплатил, перечислив на организацию переворота аж полтора миллиона долларов. Правда, в представленном им восьмистраничном «договоре оппозиции с наемниками» отсутствуют самые важные страницы – первая и восьмая, то есть те, где указаны реквизиты сторон и стоят их подписи, а также дата заключения соглашения. Гудроу же утверждает, что контакты с Гуайдо у него действительно были, но они не сошлись в цене, более того, оппозиционеры ему даже не заплатили полтора миллиона долларов за ранее предоставленные консультационные услуги. А все нынешнее вторжение он готовил за собственный счет, на личном энтузиазме, поскольку «борьбу за свободу» любит с самого детства и страдает за венесуэльский народ настолько, что порой даже кушать не может.

А дальше отставного спецназовца и кавалера окончательно понесло – ну, и он понес нечто несуразное, приплетя к этой истории битву Александра Македонского при Гавгамелах, так и не ответив, почему два сотрудника его компании пошли на боевую операцию со служебными удостоверениями и рассказав о просто невероятном размахе антимадуровского подполья, с нетерпением ожидающего, когда в страну придет Silvercorp и сделает всем счастье. Вывод: врут оба, и Мадуро, и Гудроу, правда – с разными целями. Венесуэльскому лидеру грех не использовать возможность еще раз продемонстрировать себя лидером, который отважно противостоит плетущей против него заговоры Америке. Антиамериканизм в Латинской Америке – карта козырная, а тут, что называется – почувствуй себя Фиделем Кастро, Че Геварой и Симоном Боливаром в единственном лице, такое вот три в одном. Ну а Джордан Гудроу – позорный провал и собственный непрофессионализм пытается превратить в героическую историю, которая впоследствии станет жемчужиной портфолио его частной военной компании. Истина же, как ей и положено – «где-то рядом»: Silvercorp был нанят для того, чтобы подготовить небольшую частную армию для экс-генерал-майора венесуэльской армии Кливера Антонио Алькала Кордонеса, в свободное от службы время промышлявшего наркоторговлей и являвшегося убежденным противником Николаса Мадуро, который, собственно, и выгнал его со службы.