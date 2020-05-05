Как наемники ЦРУ вторгались в Венесуэлу наши подробности

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

В минувшее воскресенье, 3 мая, правительство президента Николаса Мадуро заявило, что наемники ЦРУ пытались проникнуть в страну на скоростных катерах из соседней Колумбии для поднятия мятежа и организации государственного переворота.

На следующий день в своем выступлении по гостелевидению Мадуро сообщил о «заговоре», который, по его словам, был согласован с Вашингтоном, чего, впрочем, и следовало ожидать.

кадр из передачи венесуэльского государственного телевидения, на котором изображен, как утверждается, один из захваченных наемников

Не менее предсказуемо ответил на это Дональд Трамп, заявив журналистам, что американское руководство «не имеет никакого отношения к событиям в Венесуэле». В Колумбии также отвергли какую-либо причастность властей к этой операции.

Опять «вторжение с моря», опять наемники, опять инспирированная американцами попытка переворота в одной из латиноамериканских стран – трудно отделаться от впечатления, что перед нами римейк события, произошедшего в апреле 1961 года, известного как вторжение в заливе Кочинос, что в переводе на русский означает залив Свиней.

Ох, как прав был Гегель, когда сказал о том, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Так и в случае венесуэльской версии «вторжения в заливе Свиней». Как говорят в народе: и труба пониже, и дым пожиже. Да и слишком много нестыковок в версии, предложенной почтенной публике Николасом Мадуро, относиться к которой серьезно попросту невозможно.

Наемники ЦРУ, разбитые в Заливе Свиней и плененные кубинцами

Что ж, включаем здравый смысл, критическое мышление, эти традиционные инструменты haqqin.az - и начинаем разбираться в подробностях.

Начнем с главного, с численности «гнусных наймитов ЦРУ». 60 венесуэльцев и 2 бывших американских «зеленых берета», которые в последние годы работали на не слишком известную частную военную компанию Silvercorp, оказывающую услуги в сфере «управления рисками» и расположенную во Флориде. И это – против 340-тысячной армии, да еще нескольких десятков тысяч мадуровских «коллективос», вооруженных ополченцев. Не маловато ли? В заливе Свиней было около 1300 наемников только в первом эшелоне, поддержка с воздуха истребителями-бомбардировщиками ВВС США и с моря – несколькими кораблями американского военно-морского флота. А тут – просто детство какое-то, 62 человека на быстроходных катерах, на которых и приличного количества вооружения и снаряжения-то не перевезешь.

Утверждается, что оружие ждало их на складе в городе Пуэрто-ла-Крус. Что ж, есть и у нас изображение того склада, которое выложили венесуэльские спецслужбы. Откровенно говоря, не впечатляет. Для разовой громкой операции, для обучения группы людей достаточно, для чего-то большего - просто баран начихал.

Пресловутые склады оружия для "вторженцев", захваченные венесуэльскими спецслужбами выглядят неубедительно

Кстати, при внимательном рассмотрении среди захваченного вооружения была обнаружена… винтовка для страйкбола. Согласитесь, достаточно странный предмет в арсенале вторженцев. Впрочем, о ней – чуть ниже, а пока давайте рассмотрим еще один момент - заявления Николаса Мадуро и владельца Silvercorp бывшего офицера спецназа армии США и троекратного кавалера Бронзовой звезды, четвертой по значимости боевой награды в американских вооруженных силах, Джордана Гудроу (Jordan Goudreau).

Оба они утверждают, что это было вторжение и выдвигают достаточно правдоподобную версию: в Венесуэле «вторженцев» ждало подполье, которое с их появлением должно было начать восстание по всей стране. Спящие ячейки в городах и армии, выступление по сигналу и вот это все.

Дальше начинается интересное. Мадуро говорит, что они были наняты ЦРУ и оппозицией, есть, дескать, даже контракт, подписанный самим Хуаном Гуайдо, который услуги Silvercorp и оплатил, перечислив на организацию переворота аж полтора миллиона долларов. Правда, в представленном им восьмистраничном «договоре оппозиции с наемниками» отсутствуют самые важные страницы – первая и восьмая, то есть те, где указаны реквизиты сторон и стоят их подписи, а также дата заключения соглашения.

Гудроу же утверждает, что контакты с Гуайдо у него действительно были, но они не сошлись в цене, более того, оппозиционеры ему даже не заплатили полтора миллиона долларов за ранее предоставленные консультационные услуги. А все нынешнее вторжение он готовил за собственный счет, на личном энтузиазме, поскольку «борьбу за свободу» любит с самого детства и страдает за венесуэльский народ настолько, что порой даже кушать не может.

Джордан Гудроу, владелец Silvercorp, бывший офицер спецназа армии США, трижды награждавшийся в годы службы Бронзовой звездой

А дальше отставного спецназовца и кавалера окончательно понесло – ну, и он понес нечто несуразное, приплетя к этой истории битву Александра Македонского при Гавгамелах, так и не ответив, почему два сотрудника его компании пошли на боевую операцию со служебными удостоверениями и рассказав о просто невероятном размахе антимадуровского подполья, с нетерпением ожидающего, когда в страну придет Silvercorp и сделает всем счастье.

Вывод: врут оба, и Мадуро, и Гудроу, правда – с разными целями. Венесуэльскому лидеру грех не использовать возможность еще раз продемонстрировать себя лидером, который отважно противостоит плетущей против него заговоры Америке. Антиамериканизм в Латинской Америке – карта козырная, а тут, что называется – почувствуй себя Фиделем Кастро, Че Геварой и Симоном Боливаром в единственном лице, такое вот три в одном.

Ну а Джордан Гудроу – позорный провал и собственный непрофессионализм пытается превратить в героическую историю, которая впоследствии станет жемчужиной портфолио его частной военной компании.

Истина же, как ей и положено – «где-то рядом»: Silvercorp был нанят для того, чтобы подготовить небольшую частную армию для экс-генерал-майора венесуэльской армии Кливера Антонио Алькала Кордонеса, в свободное от службы время промышлявшего наркоторговлей и являвшегося убежденным противником Николаса Мадуро, который, собственно, и выгнал его со службы.

Кливер Алькала Кордонес, экс-генерал-майор и крупный наркоторговец, за поимку которого Штаты готовы заплатить несколько миллионов долларов

Эта версия объясняет и появление двух бывших «зеленых беретов», которых в Форт-Брэгге натаскивают в том числе и на подготовку отрядов для ведения партизанской войны из местного населения. А также и ружье для страйкбола как пособие для тренировки, и удостоверения служащих Silvercorp для идентификации заказчиком, и прочие нестыковки.

Но, видимо, что-то пошло не так, их взяли прямо на берегу – и теперь лепят из них фигурантов для показательного процесса. Который Мадуро сейчас необходим как воздух – слишком уж все накалено в Венесуэле, слишком уж много там недовольных нынешним лидером, в любую минуту может полыхнуть и без всякого римейка Залива Свиней.

1680 просмотров