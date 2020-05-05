Арестованный глава Имишли в наручниках в суде

Бывший глава Имишлинского района Вильям Гаджиев доставлен в суд, сообщает haqqin.az.

В настоящее время в Сабаильском районном суде рассматривается представление Службы государственной безопасности об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении В.Гаджиева.

Напомним, что накануне Служба государственной безопасности провела спецоперацию в ИВ Имишлинского района, в результате которой был задержан глава ИВ района Вильям Гаджиев и его заместители.

Сегодня президент Ильхам Алиев освободил его от занимаемой должности.