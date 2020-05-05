Российский миллиардер покончил с собой

Российский миллиардер, владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на неназванных знакомых предпринимателя.

«Это правда, Босова нет в живых», — сказал источник издания. По его словам, бизнесмен покончил с собой в ночь на среду, 6 мая, в загородном доме в подмосковном поселке Усово.

Дмитрий Босов являлся крупнейшим акционером компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит». Среди активов «Сибантрацита» московский центр архитектуры и дизайна Artplay. Также компания занимается строительством второй ветки Северомуйского тоннеля, являющегося участком Байкало-Амурской магистрали.

Дмитрий Босов занимал 86-е место в списке богатейших людей России.

Дмитрию Босову было 52 года.