Меркель: Германия преодолела первый этап пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна уже прошла первый этап пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Интерфакс.

"Первую стадию пандемии мы прошли, но мы только в начале пути... Мы добились цели замедлить распространение вируса, граждане действовали ответственно и следовали предписанным ограничениям", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, теперь можно говорить о дальнейших послаблениях ограничений общественной жизни.