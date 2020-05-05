У российского депутата выявлен коронавирус

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает «Газета.ру».

Ранее парламентарий была госпитализирована с подозрением на ОРВИ.

По словам Кашеваровой, Максимова сейчас проходит лечение от коронавируса в одной из больниц Твери.

«Она избиралась по одномандатному округу в Тверской области от «Единой России», — добавила Кашеварова.