В системе общественного транспорта Баку продолжаются предприниматься профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса. В рамках этого в пассажирских автобусах началась установка прозрачных перегородок, исключающих физический контакт водителей с пассажирами.

Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, такие перегородки установлены уже в 200 автобусах. Установка прозрачных перегородок производится в вечерние часы, после прибытия автобусов в парк.

Также сообщается о том, что соответствующие стандартам кабинки есть в 553 автобусах, привлеченных к пассажироперевозкам. Это, в основном, автобусы BakuBus и ООО Xaliq Faiqoğlu.

Наряду с автобусами прозрачные перегородки устанавливаются и в такси. Накануне были завершены работы по установке прозрачных перегородок в 300 автомобилях.

В рамках реализации методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции разрабатываются учебные материалы, способствующие ношению масок, социальной дистанции и ходьбе. Эти материалы будут размещаться в основном на автобусах, парковочных павильонах, транспортных пунктах обмена.