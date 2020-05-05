Исследователь коронавируса убит в США на пороге открытия

Выходец из Китая, профессор Бин Лю, изучавший коронавирус, убит в собственном доме в США. Предполагаемого убийцу ученого обнаружили также мертвым рядом с местом преступления. Об этом информирует полиция Питсбурга, в университете которого работал микробиолог, сообщил журнал People.

Известно, что 37-летний Лю изучал клеточные механизмы, лежащие в основе распространения COVID-19, а также принципы осложнений, которые может вызвать новый коронавирус. Причем, как говорят коллеги профессора, прямо перед смертью он стоял на пороге важного открытия.

Как уточнил представитель правоохранительных органов, тело учёного из Китая обнаружили в доме 2 мая с множеством огнестрельных ранений. Все выглядело довольно необычно, поэтому полиция выдвинула версию об постановочном характере преступления.

Вскоре неподалеку от жилища профессора нашли автомобиль с застреленным мужчиной, который, предположительно, совершил убийство. По версии следствия, речь идет о знакомом ученого и китайское происхождение микробиолога к происшествию отношения не имеет.