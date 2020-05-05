Евросоюзу предрекли распад из-за пандемии коронавируса

По данным агентства, главной проблемой Европы стало то, что коронавирус с разной степени ударил по экономикам стран ЕС. Если в целом европейский ВВП упадет на 7,7 процента по итогам 2020 года, то при рассмотрении прогнозов по отдельным странам цифры сильно разнятся. Так, государства южной Европы, более зависимые от туризма, пострадают сильнее, чем богатые государства севера еврозоны. По прогнозам, ВВП Греции, Италии и Испании упадут по итогам года более чем на 9 процентов, Германии и Нидерландов — только на 7 процентов.

«Расходы на антикризисные программы увеличат давление на и без того раздутые до предела государственные бюджеты, расширяя пропасть между северными и южными европейскими странами и подталкивая блок к критической черте», — пишет агентство. Так, госдолг Италии, как ожидается, вырастет по итогам года до 159 процентов ВВП, госдолг Греции приблизится к 200 процентам. По мнению европейского комиссара по экономике и финансовым вопросам Паоло Джентилони, такое положение разобщает страны ЕС и ставит под угрозу будущее единого европейского рынка. Смягчить последствия удастся, только если власти Европы выработают единый план спасения.

Лидеры 27 стран - членов ЕС еще в апреле утвердили экстренную программу по спасению европейской экономики объемом в 540 миллиардов евро, которую запустят с 1 июня. Одним из ее пунктов было создание общего фонда восстановления экономики ЕС, однако идея столкнулась с жаркими спорами по поводу финансирования. Более богатые и менее пострадавшие страны не хотели безвозмездно отдавать дополнительные средства менее богатым и более пострадавшим партнерам по союзу.

По итогам первого квартала 2020 года ВВП еврозоны сократился на 3,8 процента. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что по итогам 2020 года ВВП Италии и Испании сократятся на 9,1 процента и 8 процентов соответственно. ВВП Франции потеряет 7,2 процента, экономика Германии — 7 процентов.