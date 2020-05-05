В России назвали препятствие для сделки ОПЕК+

Россия в кратчайший срок выйдет на полное выполнение параметров сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, но видит препятствие для того, чтобы некоторые партнеры по соглашению смогли выполнить свои обязательства. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, передает РИА Новости.

В качестве фактора, который положительно влияет на дисциплину, он назвал неминуемое наказание, которым грозит сам нефтяной рынок. По словам Сорокина, новый коллапс из-за попытки снизить добычу меньше, чем ожидалось, не нужен никому.

Однако чиновник заметил, что у ряда стран слишком велико присутствие иностранных нефтяных компаний, иногда речь идет о более чем половине добычи. В связи с этим таким государствам сложно будет добиться четкого выполнения условий соглашения.

«Но мы рассчитываем на то, что все приложат максимум усилий, чтобы это выполнить», — подчеркнул Сорокин. Что касается России, то он пообещал регулярно предоставлять статистику, которая покажет реальный уровень добычи нефти в стране.