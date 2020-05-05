Свыше 30 тысяч британцев стали жертвами коронавируса

Число погибших от коронавируса в Великобритании превысило 30 тысяч. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Роберта Дженрика.

Число погибших в стране за сутки возросло на 649, до 30 076 человек. Количество новых выявленных случаев заражения за 24 часа выросло на 6111.

Накануне Великобритания вышла на второе место по числу погибших от новой коронавирусной инфекции, обогнав Италию. На первом месте остаются США, где от COVID-19 погибли 71,5 тысячи человек. По последним данным, в мире выявлено 3,7 миллиона случаев заражения.