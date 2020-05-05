Турецкие отели ввели ряд ограничений во время работы в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Sabah.

Согласно новым правилам, летом 2020 года гостиницы могут быть заполнены максимум на 60 процентов. При заселении у туристов будут измерять температуру и выдавать им медицинские маски. Всех, у кого проявятся признаки заболевания, разместят в специально отведенной карантинной зоне.

Кроме того, в каждом отеле участятся уборки, включая дезинфекцию дверных ручек и поверхностей, а номера будут оставаться пустыми в течение 12 часов после выселения гостей.

Отдельные меры примут в местах общественного питания: в столовых временно не будет шведского стола (в отелях, где действует система «все включено», продукты разместят за стеклянной перегородкой), а кофемашины с автоматами с напитками станут недоступны для общего пользования. Количество людей в помещении во время завтраков, обедов и ужинов будет ограничено, между столиками будет соблюдаться полутораметровая дистанция.