Пашинян о карабахском урегулировании: «Ильхам Алиев настроен конструктивно»

«Решение должно быть приемлемым для всех сторон: для народов Армении, Карабах а и Азербайджана», - в очередной раз заявил армянский премьер.

Урегулирования карабах ского конфликта должны хотеть все его стороны. Об этом заявил на правительственном часе в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян, сообщает «Спутник-Армения».

«По общению с президентом Азербайджана я чувствую, что он настроен конструктивно и хочет решения вопроса, как и посредники в переговорах – Россия, Франция и США», - заявил Пашиянн.

Власти Армении, подчеркнул он, уполномочены вести переговоры и «в первую очередь учитывают интересы народов Армении и Карабаха».

«И никто не может нас запугать и потребовать, чтобы мы говорили "правильные вещи. О чем надо, о том и говорим. Нас никто не запугает, такого не будет», - добавил Пашинян.

Отвечая на уточняющий вопрос депутата Тиграна Уриханяна о недавнем заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, есть ли документы, предусматривающие поэтапное урегулирование карабахского конфликта на основе взаимных уступок, Пашинян заявил, что ранее не раз высказывался по этому вопросу и не видит необходимости в очередной раз повторяться.

В ответ Уриханян вновь уточнил, ведутся ли переговоры по такому документу или нет.

«Скажите, чтобы люди успокоились», - обратился депутат к премьеру.

На это глава правительства Армении заявил, что «нельзя в сотый раз повторять одно и то же».

«Я не могу постоянно успокаивать беспокойных», - подчеркнул Пашинян.

Напомним, что 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стороны ведут обсуждения по урегулированию карабахского вопроса на основе документов, подразумевающих поэтапный подход. В ответ на это заявление руководитель внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян сказал, что «армянская сторона не пойдет ни на одно решение, которое поставит под угрозу безопасность населения Карабаха».