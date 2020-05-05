ВВС США сымитировали бомбардировку около границ России
Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer провели тренировочную имитацию бомбардировки около границ России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Пентагона.
Известно, что «бомбометания» прошли в 100 километрах от границ Ленинградской области на эстонском полигоне Тапа. Перед этим самолеты совершили трансатлантический перелет из штата Южная Дакота. По словам представителей военных США, эти действия способствуют стабильности в Европе. Кроме того, Пентагон отметил, что посылает таким образом сигнал о возможностях сдерживания любому возможному противнику.