Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина

Итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус. На их заявление обратил внимание Daily Mail.

Они провели вакцинацию мышам и взяли у них антитела — белки плазмы крови, вырабатывающиеся в качестве ответа на вирус. Выяснилось, что эти антитела способны уничтожать вирус в человеческих клетках в лабораторных условиях. Они успешно предотвращали связывание вируса SARS-CoV-2 с клетками человека и последующее инфицирование.

Разработчики вакцины готовы приступить к тестированию вакцины на людях осенью.

«Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», — сказано в сообщении ученых. В настоящее время испытанная вакцина считается самой перспективной из всех, созданных в Италии.