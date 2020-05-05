Теймур Раджабов потерпел первое поражение в Кубке наций
В эти дни Международная шахматная федерация (ФИДЕ) проводит крупный онлайн-турнир под названием Кубок наций.
Соревнование с контролем времени 25 минут с десятисекундным добавлением после каждого сделанного хода является командным. Среди участников и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Он возглавляет команду Остального мира. Всего в Кубке наций выступают шесть коллективов. Это также сборные Европы, Китая, Индии, России и США.
Вчера команда Раджабова играла со сборными Китая и Индии. Теймур сначала сыграл черными фигурами вничью с китайцем Ванг Хао, а затем белыми заключил мир с экс-чемпионом мира Вишванатаном Анандом. Сборная Остального мира проиграла Китаю со счетом 1:3, но обыграла Индию – 2,5:1,5.
А сегодня Раджабов и Ко играли с США и Россией. Азербайджанский шахматист провел две партии черным цветом. В 3-м туре он не уступил американцу Хикару Накамуре, но в матче с россиянами не смог устоять под натиском Яна Непомнящего. Оба матча сборная Остального мира проиграла: США со счетом 1,5:2,5, а России – 1:3.
В одной команде с Раджабовым играют талантливый 16-летний иранец Алиреза Фируджа, египтянин Амин Бассем, украинка Мария Музычук, перуанец Хорхе Кори и Динара Садуакассова из Казахстана. Капитаном команды является президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
По итогам четырех туров сборная Остального мира с 2 матчевыми очками занимает 5-е место, опережая лишь Индию (1 очко). Лидирует Китай (7). В первую четверку также входят Европа (5), США (5) и Россия (4).
7, 8 и 9 мая будут сыграны еще шесть туров, а 10 мая состоится Суперфинал с участием двух сильнейших команд. Общий призовой фонд турнира равен 180 тысячам долларов.