Теймур Раджабов потерпел первое поражение в Кубке наций

Соревнование с контролем времени 25 минут с десятисекундным добавлением после каждого сделанного хода является командным. Среди участников и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Он возглавляет команду Остального мира. Всего в Кубке наций выступают шесть коллективов. Это также сборные Европы, Китая, Индии, России и США.

Вчера команда Раджабова играла со сборными Китая и Индии. Теймур сначала сыграл черными фигурами вничью с китайцем Ванг Хао, а затем белыми заключил мир с экс-чемпионом мира Вишванатаном Анандом. Сборная Остального мира проиграла Китаю со счетом 1:3, но обыграла Индию – 2,5:1,5.

А сегодня Раджабов и Ко играли с США и Россией. Азербайджанский шахматист провел две партии черным цветом. В 3-м туре он не уступил американцу Хикару Накамуре, но в матче с россиянами не смог устоять под натиском Яна Непомнящего. Оба матча сборная Остального мира проиграла: США со счетом 1,5:2,5, а России – 1:3.