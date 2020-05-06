Палестина пригрозила разорвать все соглашения с Израилем и США

Палестинская администрация отвергает заявление посла США Дэвида Фридмана о готовности Вашингтона признать аннексию территорий Западного берега реки Иордан Израилем и обещает в этом случае выйти из всех соглашений с Израилем и США, сообщило агентство ВАФА.

"Заявления посла США в Израиле Дэвида Фридмана о том, что решение об аннексии якобы является израильским, - ложь, поскольку идея аннексии основана на сделке века и американских картах", - заявил агентству Набиль Абу Родейна, представитель палестинского президента.

"Израиль и США не имеют законных прав на аннексию, которая также противоречит международному праву и нелегитимна. Президент Махмуд Аббас подчеркнул, что все соглашения и договоренности с Израилем и Америкой будут аннулированы, если Израиль объявит об аннексии", - добавил представитель палестинского президента.

Ранее в среду посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан. По словам посла, официальный Вашингтон готов поддержать такой шаг Израиля, когда "закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространён его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа". По словам Фридмана, инициатива аннексии должна исходить от израильской стороны.