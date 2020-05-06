К такому решению организаторы пришли из-за ограничений на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. Об этом haqqin.az заявил заместитель представителя ЕС в Баку Денис Данилидис.

Европейский фестиваль толерантности Imagine, организованный делегацией Европейского союза в Азербайджане совместно с посольствами ряда стран, в этом году впервые пройдет в онлайн формате.

Одним из сюрпризов фестиваля станет "Одна песня для Баку". Таким образом организаторы фестиваля выразят свою солидарность с народом Азербайджана в борьбе с коронавирусом.

В этом году в фестивале предусмотрено участие музыкальных групп и исполнителей со всего мира. Многие из них уже были в Баку на правах участников фестиваля предыдущих лет, кто-то выступит впервые и готовит яркий дебют на онлайн сцене фестиваля.

Помимо концертов, в рамках фестиваля пройдут выставки, мастер-классы, кинопоказы и мн.др.

Сайт фестиваля (www.euroimagine.az), учитывая новый формат проведения, был полностью обновлен, получив удобный, современный и привлекательный интерфейс.

Здесь детально представлена программа фестиваля, указаны время и день проведения каждого события. По словам организаторов, программа фестиваля будет дополняться новыми мероприятиями.

Старт фестиваля – 7 мая.