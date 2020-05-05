Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации телевизионную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. Об этом сообщил в среду телеканал «Беларусь 1».

«Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры», - отмечается в сюжете белорусского телеканала.

«Как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете семь в штук. Это перебор, господа», - отметили в эфире «Беларусь 1».

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, «комиссия МИД Беларуси 6 мая лишила аккредитации двух сотрудников корпункта российского Первого канала в соответствии с законом о СМИ и положением об аккредитации». Он пояснил, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». По словам Глаза, аккредитационные карточки сотрудников канала аннулированы с сегодняшнего дня.