В Москве от коронавируса скончались 39 человек
От коронавируса в Москве скончались 39 пациентов, следует из сообщения на сайте столичного департамента здравоохранения. Таким образом, число жертв достигло отметки в 905 человек, передает Росбалт.
Как уточняется, у умерших был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Там также напомнили, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
По состоянию на вторник, в Москве было 866 скончавшихся пациентов с коронавирусом.