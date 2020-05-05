В Москве от коронавируса скончались 39 человек

От коронавируса в Москве скончались 39 пациентов, следует из сообщения на сайте столичного департамента здравоохранения. Таким образом, число жертв достигло отметки в 905 человек, передает Росбалт.

Как уточняется, у умерших был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Там также напомнили, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По состоянию на вторник, в Москве было 866 скончавшихся пациентов с коронавирусом.