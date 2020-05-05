Новое правительство Израиля будет приведено к присяге

Высший суд справедливости Израиля (Верховный суд) отклонил в среду все апелляции с требованиями запретить премьер-министру Биньямину Нетаньяху формировать правительство по итогам выборов 2 марта и отменить коалиционное соглашение между партиями "Ликуд" главы Кабмина и "Кахоль-Лаван" спикера Кнессета (парламента) Бени Ганца.

Об этом сообщает государственное радио Израиля "Кан".

По данным радиостанции, Нетаньяху и Ганц договорились привести новое израильское правительство к присяге 13 мая.