Бундеслига возвращается

Национальный чемпионат по футболу, прерванный 16 марта, будет проходить без зрителей, чтобы не допустить распространения коронавируса — меры социального дистанцирования в стране пока продлеваются до 5 июня.

Матчи Бундеслиги возобновятся 15 мая. Об это договорились федеральные и региональные власти Германии, сообщает «Евроньюс».

Из-за пандемии коронавируса национальные чемпионаты по футболу досрочно завершились во Франции и Нидерландах, в Бельгии соревнования профессиональных футбольных клубов запрещены до 31 июля.

На этой неделе футболисты Испании приступили к тренировкам, все игроки проходят тестирование на коронавирус. Испанская лига надеется начать матчи в июне и завершить сезон летом.

В Министерстве спорта Италии заявляют, что пока нет оснований говорить о возобновлении чемпионата даже в середине июня.

Последние десять матчей первой лиги чемпионата Португалии начнутся в конце мая. Спортсмены тренируются уже с понедельника, но соревнования пройдут при закрытых дверях.

Власти Великобритании разработали план возвращения Английской премьер-лиги, на следующей неделе по этому поводу свое мнение выскажут клубы.