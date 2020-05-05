Трамп наложил вето на запрет применения силы против Ирана

"Сегодня я наложил вето на резолюцию S. J. Res. 68, которая предписывала мне прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях против Ирана. Это была очень оскорбительная резолюция, внесенная демократами в рамках их стратегии победы на выборах в Конгресс 3 ноября путем разделения Республиканской партии. Те немногие республиканцы, которые голосовали за нее, сыграли им на руку", — говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.

Глава государства уверен, что резолюция Конгресса основывается на "неверном понимании фактов и закона" и настаивает, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была "полностью разрешена американским законом".

"Резолюция подразумевает, что конституционные полномочия президента по применению военной силы ограничены защитой Соединенных Штатов и их вооруженных сил от неминуемого нападения. Это неверно. Мы живем во враждебном мире среди возникающих угроз, и конституция признает, что президент должен уметь предвидеть следующие шаги наших противников и принимать быстрые и решительные ответные меры. Вот, что я сделал!" — заявил Трамп.

Резолюцию в марте поддержало большинство конгрессменов. До этого в феврале ее одобрил Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, а не демократам, как в палате представителей. Это стало сигналом для администрации, что даже однопартийцы Трампа не разделяют его курс по Ирану и опасаются втягивания США в войну с исламской республикой.