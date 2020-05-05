Священный для мусульман месяц Рамазан и предписанный в эти дни орудж (пост) проходят в этом году в сложных условиях карантина из-за пандемии COVID -19. Верующие мусульмане, как и все люди на Земле, уже несколько месяцев испытывают психологическое воздействие страшной инфекции – это и страх заболеть, и боль от потери тысяч людей, среди которых, возможно, есть и близкие. В то же время режим карантина вызвал дефицит некоторых традиционных для оруджа продуктов.

Так нужно ли верующим отступать от канонов ислама и отказываться от поста, которого обычно придерживается значительная часть населения Азербайджана?

Как уже выяснили ученые, коронавирус напрямую связан с иммунитетом человека, то есть способностью повышать защитные функции организма в случае заболевания. Чем она сильнее, тем меньше опасность заразиться, а в случае заболевания больше шансов перенести его легко.

Именно поэтому сегодня медики всего мира, наряду с разработкой лекарств и вакцин от COVID-19, ищут наиболее эффективные методы укрепления и повышения иммунитета.

О том, какое влияние на организм людей и, в частности, на иммунитет человека оказывает пост, то есть временный отказ от пищи, голодание, haqqin.az рассказал доцент кафедры общественной медицины и организации здравоохранения Азербайджанского медуниверситета Кямран Бабаев.

Как утверждает врач, положительное влияние воздержания от приема пищи и воды в период поста доказано современными медицинскими исследованиями. Дело в том, что умеренное голодание в первые дни поста вызывает в организме человека естественное стрессовое состояние и синтез гормона кортизола, вследствие чего происходит замена отмерших клеток. И это только омолаживает организм, укрепляет его различные органы и системы и даже может быть фактором долголетия.

«Режим карантина, когда люди должны оставаться дома, даже более благоприятное время для соблюдения поста, чем если нужно работать. Когда человек на службе, ему несколько сложно переносить первые дни поста. Однако не надо забывать, что постулаты ислама предписывают держать орудж только здоровым людям, состояние которых позволяет без ущерба для здоровья определенное время голодать.

Вместе с тем важно, чтобы не допускать избыточного приема пищи между периодами, когда есть нельзя. Сама пища во время поста должна быть богатой витаминами, сбалансированной, с большим количеством овощей и фруктов. При этом положительное влияние пост оказывает лишь в случае, если человек придерживается его весь месяц Рамазан. От 2-, 5-, 7-дневного поста положительного эффекта не будет. Только при соблюдении полного периода оруджа можно достичь устойчивого оздоровительного эффекта. Это касается оздоровления пищеварительной системы, стабилизации сахара в крови, нормализации артериального давления и др.

Активизация иммунной системы очень сложный процесс и запускается примерно после 10 дней голодания. Дело в том, что много времени организм депонирует гликоген в печень. При воздержании от пищи и воды организм начинает потреблять полезные вещества, микроэлементы из депо, заложенных ресурсов, что само по себе приводит к очищению организма от шлаков, так называемых фильтров в кишечнике, укреплению физических возможностей, общему повышению сопротивляемости организма. Кстати, в европейских странах есть клиники, которые используют практику голодания для лечения различных заболеваний», - объяснил доктор Бабаев.

Немаловажным, по его мнению, является и то, что во время поста человеку приходится отказываться от такой вредной привычки, как курение.

Так что от оруджа, тем более если человек соблюдает его много лет и никакого недомогания до сих пор не ощущал, отказываться и во время эпидемии не стоит. Напротив, доказанное укрепление общего иммунитета человека во время поста – именно сейчас особенно необходимо. Между тем и об угрозе коронавируса не надо забывать – следует строго придерживаться карантинного режима: усилить личную гигиену, не выходить из дома без особой необходимости, а выходя - надевать маску и перчатки и соблюдать социальное дистанцирование.