И сказал Ильхам Алиев: Тюркские страны, в борьбе с коронавирусом соединяйтесь! наш комментарий
Эпоха коронавируса полностью изменила социально-политический уклад Азербайджана, внесла коррективы во все сферы жизни Азербайджана. Однако, при описании политической жизни страны почему-то в стороне остаются проблемы внешнеполитического характера. В частности, санитарные, логистические и прочие проблемы ограничивают возможности многих политиков проводить двусторонние и многосторонние встречи со своими коллегами. Хотя в столь трудные минуты такие встречи, обсуждения представляют более важное значение. Такие ограничения, безусловно, испытывает и президент Ильхам Алиев, но он нашел уникальный выход из положения, чему мы подготовили цикл выступлений.
Представить даже трудно, но в самый разгар пандемии по инициативе Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции. Естественно, Саммит был посвящен теме борьбы с пандемией коронавируса. Воспользовавшись правом председателя, Азербайджан выступил с инициативой проведения чрезвычайного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которая с удовлетворением была встречена не только их главами, но и руководителями других стран и международных организаций. А проведение Саммита всего через несколько дней после выдвижения инициативы свидетельствует о том, что Тюркский совет построен на основе дружбы и братства.
И вот тут, пожалуй, становится понятно, зачем нужна была видеоконференция. VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся в октябре прошлого года в Баку, тогда же Азербайджан принял председательство и стал добиваться дальнейшего повышения авторитета организации, укрепления сотрудничества между странами. А тут коронавирус, не признавая границ, распространяется по миру, вызывая трагические последствия. И Тюркский совет стал первой международной организацией в мировом масштабе, который провел на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии COVID-19. Не это ли проявление солидарности братских стран, признание высокого авторитета его организатора? Общие корни, история, культура и национальные ценности - важная основа для взаимовыгодной деятельности этих стран, которая особенно ценна в трудные дни.
Пандемия коронавируса - глобальная угроза и требует глобального ответа. Но в первые дни ряд стран и международных организаций растерялись и замкнулись в себе, хотя требовалось усилить солидарность и сотрудничество. Некоторые все еще ищут, на кого переложить ответственность. Азербайджан же предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения эпидемии. Созданный Ильхамом Алиевым Оперативный штаб при Кабмине с 3 марта поэтапно приостановил учебный процесс во всех образовательных учреждениях, перенес или отменил запланированные массовые мероприятия. С 14 марта ввел особый, а с 24 марта – специальный карантинный режим. Приостановил деятельность торговых и развлекательных центров, запретил вход людей в парки и общественные места отдыха. Приостановил деятельность междугородного транспорта и Бакметрополитена. А с 5 апреля ввел ограничение на передвижение, когда гражданам разрешается покидать места проживания посредством системы СМС-разрешений (за исключением лиц, имеющих право на работу).
И с первых же дней Азербайджан плодотворно сотрудничает и со Всемирной организацией здравоохранения. Приглашенные в начале марта специалисты ВОЗ ознакомились с ситуацией в стране и положительно оценили проделанную работу. Рекомендации экспертной миссии были приняты к сведению соответствующими госструктурами. А гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус дал высокую оценкау проделанной работе, признав Азербайджан образцовой страной в связи с мерами, принятыми против пандемии. В свою очередь и Баку внес свою лепту в борьбу с пандемией в мире, выделив с этой целью ВОЗ добровольную финансовую помощь. Уже 13 марта было подписано донорское соглашение, предусматривающее выделение этой помощи Фонду обращений COVID-19 в рамках стратегического плана подготовки и реагирования ВОЗ. И в те дни, когда на ВОЗ обрушилась критика со стороны ведущих стран мира, Баку высоко оценил важную роль, которую организация играет в глобальной борьбе с пандемией.
Да, Азербайджан в отличие от многих даже ведущих стран мира не был застигнут коронавирусом врасплох. В системе здравоохранения страны проделана основательная работа, повысился уровень профессионализма врачей, построено или полностью отремонтировано более 750 учреждений здравоохранения. Ежегодно более 5 млн человек проходят медобследование за счет государства. А сегодня больные, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в более чем 20 государственных больницах. В их распоряжение передана современная больница «Ени клиника» на 575 коек, в трех городах страны сданы новые больницы в общей сложности на 500 коек, построены или строятся 10 современных больниц модульного типа на 200 коек каждая.
Не остается без внимания и медперсонал, зарплата врачей, обслуживающих инфицированных коронавирусом, повышена в 3, 4 и 5 раз. Тысячи граждан Азербайджана эвакуированы из различных стран, они размещаются за государственный счет в 4- и 5-звездочных гостиницах, в специальных карантинных зонах. Правда, были в начале трудности с приобретением медицинских принадлежностей и оборудования в связи с ограничениями государств-производителей на их импорт. Но уже в начале апреля в стране оперативно начало функционировать предприятие по производству медицинских масок. А учрежденный по личной инициативе Ильхама Алиева Фонд поддержки борьбы с коронавирусом имеет большое символическое значение. Это – пример солидарности в азербайджанском обществе.
Но пандемия не обошла стороной и экономику стран мира. Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем с занятостью, а также сохранения стабильности макроэкономического и финансового положения были выделены 2,5 млрд манатов (около 1,5 млрд долларов). Для сокращения негативного воздействия пандемии на экономику страны, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъектов предпринимательства Кабмин утвердил соответствующий План мероприятий. Больше всего ситуация затронула около 600 тыс человек, занятых в отраслях, подвергшихся наибольшему воздействию коронавируса, и занимающихся частным предпринимательством.
Предпринимателей призвали не сокращать рабочие места, государство выплатит значительную часть зарплаты более 300 тыс человек, работающих в 44 тыс субъектах предпринимательства. Кроме того, господдержкой воспользуются более 290 тыс представителей микро- и частного предпринимательства. Эти программы охватывают в целом около 600 тыс человек. Была обеспечена занятость с сохранением зарплаты более 900 тыс работников по госсектору и 690 тыс работников по негосударственному сектору. Для соцзащиты безработных уже создано 50 тыс оплачиваемых общественных рабочих мест. Начались единовременные выплаты зарегистрированным безработным. На 60% кредитов в объеме 500 млн манатов (около 300 млн долларов), недавно выданных банками предпринимателям, предоставлена госгарантия. Половина процентной ставки по гарантированным кредитам будет субсидирована за счет средств госбюджета. Также будут субсидированы 10% процентной ставки по выданным банковским кредитам в объеме 1 млрд манатов, не имеющих госгарантии, для чего из бюджета выделено 50 млн манатов. Основная цель этой меры - оказание помощи предпринимателям, столкнувшимся из-за пандемии с трудностями с выплатой процентов. В результате мер социальной изоляции увеличилось потребление населением электроэнергии, в связи с чем были сделаны льготы на коммунальные платежи. Но эти программы - лишь часть господдержки, уже идет работа над другими механизмами.
Казалось бы, к чему повторять известные факты. Но основная цель чрезвычайного Саммита и заключалась в проведении обмена опытом по действиям, предпринимаемым на национальном уровне, оказании поддержки друг другу в нужный момент и укреплении солидарности между братскими народами. И отрадно, что в условиях глобальной пандемии государства-члены Тюркского совета не замкнулись в себе. Организация готова к сотрудничеству с другими международными организациями, в частности, Азербайджан оказывает поддержку отдельным странам. Важное значение для экономики тюркских стран, торговых отношений и импортно-экспортных операций представляют транспортные перевозки. И здесь Азербайджан в роли надежного транзитно-логистического центра между Турцией и Центральной Азией принял дополнительные меры для перевозки транзитных грузов. Так, в первом квартале 2020 года из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено более 180 тыс тонн грузов, что на 40 тыс тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Да, есть хорошие возможности для сотрудничества тюркоязычных государств в области услуг здравоохранения, в том числе обмена опытом специалистами-медиками, создания совместных медкомиссий. Принятые меры направлены на охрану здоровья граждан этих стран, а также облегчение социально-экономических последствий пандемии, обеспечение устойчивого развития экономик. А обмен опытом, обсуждение наболевших проблем в ходе видеоконференции лишь помогут легче преодолеть созданные пандемией вопросы. Это в своих выступлениях отметили гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев. А следовательно и цели своей Саммит достиг.