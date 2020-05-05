Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 02:28

Эпоха коронавируса полностью изменила социально-политический уклад Азербайджана, внесла коррективы во все сферы жизни Азербайджана. Однако, при описании политической жизни страны почему-то в стороне остаются проблемы внешнеполитического характера. В частности, санитарные, логистические и прочие проблемы ограничивают возможности многих политиков проводить двусторонние и многосторонние встречи со своими коллегами. Хотя в столь трудные минуты такие встречи, обсуждения представляют более важное значение. Такие ограничения, безусловно, испытывает и президент Ильхам Алиев, но он нашел уникальный выход из положения, чему мы подготовили цикл выступлений. Представить даже трудно, но в самый разгар пандемии по инициативе Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции. Естественно, Саммит был посвящен теме борьбы с пандемией коронавируса. Воспользовавшись правом председателя, Азербайджан выступил с инициативой проведения чрезвычайного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которая с удовлетворением была встречена не только их главами, но и руководителями других стран и международных организаций. А проведение Саммита всего через несколько дней после выдвижения инициативы свидетельствует о том, что Тюркский совет построен на основе дружбы и братства.

И вот тут, пожалуй, становится понятно, зачем нужна была видеоконференция. VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся в октябре прошлого года в Баку, тогда же Азербайджан принял председательство и стал добиваться дальнейшего повышения авторитета организации, укрепления сотрудничества между странами. А тут коронавирус, не признавая границ, распространяется по миру, вызывая трагические последствия. И Тюркский совет стал первой международной организацией в мировом масштабе, который провел на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии COVID-19. Не это ли проявление солидарности братских стран, признание высокого авторитета его организатора? Общие корни, история, культура и национальные ценности - важная основа для взаимовыгодной деятельности этих стран, которая особенно ценна в трудные дни. Пандемия коронавируса - глобальная угроза и требует глобального ответа. Но в первые дни ряд стран и международных организаций растерялись и замкнулись в себе, хотя требовалось усилить солидарность и сотрудничество. Некоторые все еще ищут, на кого переложить ответственность. Азербайджан же предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения эпидемии. Созданный Ильхамом Алиевым Оперативный штаб при Кабмине с 3 марта поэтапно приостановил учебный процесс во всех образовательных учреждениях, перенес или отменил запланированные массовые мероприятия. С 14 марта ввел особый, а с 24 марта – специальный карантинный режим. Приостановил деятельность торговых и развлекательных центров, запретил вход людей в парки и общественные места отдыха. Приостановил деятельность междугородного транспорта и Бакметрополитена. А с 5 апреля ввел ограничение на передвижение, когда гражданам разрешается покидать места проживания посредством системы СМС-разрешений (за исключением лиц, имеющих право на работу). И с первых же дней Азербайджан плодотворно сотрудничает и со Всемирной организацией здравоохранения. Приглашенные в начале марта специалисты ВОЗ ознакомились с ситуацией в стране и положительно оценили проделанную работу. Рекомендации экспертной миссии были приняты к сведению соответствующими госструктурами. А гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус дал высокую оценкау проделанной работе, признав Азербайджан образцовой страной в связи с мерами, принятыми против пандемии. В свою очередь и Баку внес свою лепту в борьбу с пандемией в мире, выделив с этой целью ВОЗ добровольную финансовую помощь. Уже 13 марта было подписано донорское соглашение, предусматривающее выделение этой помощи Фонду обращений COVID-19 в рамках стратегического плана подготовки и реагирования ВОЗ. И в те дни, когда на ВОЗ обрушилась критика со стороны ведущих стран мира, Баку высоко оценил важную роль, которую организация играет в глобальной борьбе с пандемией. Да, Азербайджан в отличие от многих даже ведущих стран мира не был застигнут коронавирусом врасплох. В системе здравоохранения страны проделана основательная работа, повысился уровень профессионализма врачей, построено или полностью отремонтировано более 750 учреждений здравоохранения. Ежегодно более 5 млн человек проходят медобследование за счет государства. А сегодня больные, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в более чем 20 государственных больницах. В их распоряжение передана современная больница «Ени клиника» на 575 коек, в трех городах страны сданы новые больницы в общей сложности на 500 коек, построены или строятся 10 современных больниц модульного типа на 200 коек каждая.