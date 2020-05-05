Он дал интервью польскому радио TOK FM, в котором раскритиковал и стратегию польских властей борьбы с коронавирусом, оценив ее как более рискованную, чем та, которую приняла и проводит Швеция.

Мы не раз писали об «особом пути» Швеции в условиях борьбы с коронавирусом, приводили мнения самих шведов и их критиков. Профессор-эпидемиолог Йохан Гизеке, советник Шведского агентства общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения критически высказался о введении так называемого «локдауна» в Европе. По его мнению, это были «решения политические, а не научные, в том числе, множество из них ненужных».

Напомним, что эта страна не предпринимала таких жестких мер, как остальные страны Евросоюза. Правительство королевства выдало рекомендации, согласно которым не рекомендовало собираться группами более 50 человек и ограничило возможность визитов в дома опеки или присмотра за престарелыми.

Кроме этого в Швеции из-за коронавируса изменилось немногое. Те работники, которые имели такую возможность, стали работать на удалении, школы и высшие учебные заведения также стали работать на удалении. Дети продолжают ходить в детские сады и основные школы, рестораны и бары открыты, а шведы охотно проводят время на свежем воздухе. Конечно, правительство порекомендовало соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования, призвало пожилых людей оставаться дома и ограничить контакты, предложило отложить без необходимости поездки на позднее время.

Профессор сказал, что Польша еще не знает каковы будут результаты «драконовских» ограничений. Он считает, что в будущем поляки и граждане других стран Европы будут иметь из-за этого много проблем, если не в этом году, то в будущем.

Йохан Гизеке сказал: «Вы можете иметь много проблем с демократией, ибо авторитарные руководители в такое время расширяют власть, как в Венгрии, и не известно, что с ней сделают. Это меня действительно беспокоит».

По мнению эпидемиолога, страны, которые ввели локдаун, пошли на огромный риск, хотя нет научных обоснований и доказательств, которые бы указывали на его эффективность, а последствия могут быть страшными. Раньше или позже «закрывшиеся» страны должны будут смягчать ограничения, а «люди и так умрут, только позже».

Эпидемиолог считает, что уменьшение распространения коронавируса имело бы смысл, если бы в течение нескольких месяцев возникла прививка от болезни. Однако мы знаем, что так не будет, - сказал профессор, - несмотря на начатые срочные работы, первую эффективную прививку можно получить примерно через 18 месяцев. А может быть, что этот процесс затянется.

Уже сейчас эксперты высказывают точку зрения, что с коронавирусом нам придется жить еще долго и научиться этому. Профессор Гизеке считает, что с коронавирусом в результате столкнется каждый человек. Большинство заражений пройдет бессимптомно или в легкой форме. Беда в том, что Covid-19 как болезнь очень заразная и быстро распространяется. И нет уверенности, что жесткие меры фактически влияют на ограничение трансмиссии, то есть передачи инфекции.

Профессор привел в пример Великобританию, Ирландию и Бельгию, в которых были введены жесткие меры, но количество смертей среди обитателей домов престарелых такое же, как в Швеции.

Й. Гизеке обратил внимание на то, что пока неясно, приобретает ли переболевший коронавирусом человек иммунитет. Если «переболевший Covid-19 не приобретает иммунитет, то нет шансов создать вакцину». По мнению специалиста, такой иммунитет может сохраняться в организме от 6 месяцев до года.

Профессор Гизеке сказал, что Швеция сейчас находится на пике эпидемии, но, несмотря на то, что в палатах интенсивной терапии все еще лежат пациенты, множество коек остаются свободными. Пандемия, по словам эпидемиолога, продлится до конца года.

Некоторые данные указывают на то, что заразилось от 3 до 5 процентов европейских сообществ. Однако эпидемиолог считает, что эти данные занижены, так как тесты на наличие коронавируса дают много фальшивых отрицательных результатов.

Шведские специалисты говорят, что в 2,5-миллионном Стокгольме заразились 500-600 тысяч человек, при этом 99 процентов из них об этом не знали. Только один процент населения фактически заболевших, а 0,1 процента умерших от Covid-19.

Гизеке настаивает на том, что продолжение локдауна может привести к продолжению пандемии. Несмотря на то, что сейчас идет речь о «выпрямлении кривой» заболеваний, «заборы» надо будет снести. Снова будут открыты границы — какой смысл их было закрывать, если вирус распространился по всей Европе?! - спрашивает профессор. Первоначальные ограничения помогли некоторым странам подготовить свои медучреждения для принятия большего числа заболевших. Италия была застигнута врасплох и введение ограничений могло помочь немного ограничить число заболеваний. По мнению эксперта Италия оказалась полностью неготовой к пандемии.

«Швеция в течение трех недель смогла утроить возможности отделений интенсивной терапии», - сказал профессор из Швеции.

Он отметил также, что меры, принятые правительством его страны, более рискованные, чем ограничения, взятые на вооружение Польшей и другими странами. «Разница, очевидно, может касаться эффективности системы здравоохранения, но количество заболеваний и смертей будет таким же самым, а при длительном локдауне их может быть даже больше. Я не считаю, что это мы идем на риск, это делают другие страны. И это большой риск», - резюмировал шведский профессор Й.Гизеке.