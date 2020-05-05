Шведский профессор-эпидемиолог Гизеке: “Люди и так умрут, только позже” наш обзор
Мы не раз писали об «особом пути» Швеции в условиях борьбы с коронавирусом, приводили мнения самих шведов и их критиков. Профессор-эпидемиолог Йохан Гизеке, советник Шведского агентства общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения критически высказался о введении так называемого «локдауна» в Европе. По его мнению, это были «решения политические, а не научные, в том числе, множество из них ненужных».
Он дал интервью польскому радио TOK FM, в котором раскритиковал и стратегию польских властей борьбы с коронавирусом, оценив ее как более рискованную, чем та, которую приняла и проводит Швеция.
Напомним, что эта страна не предпринимала таких жестких мер, как остальные страны Евросоюза. Правительство королевства выдало рекомендации, согласно которым не рекомендовало собираться группами более 50 человек и ограничило возможность визитов в дома опеки или присмотра за престарелыми.
Кроме этого в Швеции из-за коронавируса изменилось немногое. Те работники, которые имели такую возможность, стали работать на удалении, школы и высшие учебные заведения также стали работать на удалении. Дети продолжают ходить в детские сады и основные школы, рестораны и бары открыты, а шведы охотно проводят время на свежем воздухе. Конечно, правительство порекомендовало соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования, призвало пожилых людей оставаться дома и ограничить контакты, предложило отложить без необходимости поездки на позднее время.
Профессор сказал, что Польша еще не знает каковы будут результаты «драконовских» ограничений. Он считает, что в будущем поляки и граждане других стран Европы будут иметь из-за этого много проблем, если не в этом году, то в будущем.
Йохан Гизеке сказал: «Вы можете иметь много проблем с демократией, ибо авторитарные руководители в такое время расширяют власть, как в Венгрии, и не известно, что с ней сделают. Это меня действительно беспокоит».
По мнению эпидемиолога, страны, которые ввели локдаун, пошли на огромный риск, хотя нет научных обоснований и доказательств, которые бы указывали на его эффективность, а последствия могут быть страшными. Раньше или позже «закрывшиеся» страны должны будут смягчать ограничения, а «люди и так умрут, только позже».
Эпидемиолог считает, что уменьшение распространения коронавируса имело бы смысл, если бы в течение нескольких месяцев возникла прививка от болезни. Однако мы знаем, что так не будет, - сказал профессор, - несмотря на начатые срочные работы, первую эффективную прививку можно получить примерно через 18 месяцев. А может быть, что этот процесс затянется.
Уже сейчас эксперты высказывают точку зрения, что с коронавирусом нам придется жить еще долго и научиться этому. Профессор Гизеке считает, что с коронавирусом в результате столкнется каждый человек. Большинство заражений пройдет бессимптомно или в легкой форме. Беда в том, что Covid-19 как болезнь очень заразная и быстро распространяется. И нет уверенности, что жесткие меры фактически влияют на ограничение трансмиссии, то есть передачи инфекции.
Профессор привел в пример Великобританию, Ирландию и Бельгию, в которых были введены жесткие меры, но количество смертей среди обитателей домов престарелых такое же, как в Швеции.
Й. Гизеке обратил внимание на то, что пока неясно, приобретает ли переболевший коронавирусом человек иммунитет. Если «переболевший Covid-19 не приобретает иммунитет, то нет шансов создать вакцину». По мнению специалиста, такой иммунитет может сохраняться в организме от 6 месяцев до года.
Профессор Гизеке сказал, что Швеция сейчас находится на пике эпидемии, но, несмотря на то, что в палатах интенсивной терапии все еще лежат пациенты, множество коек остаются свободными. Пандемия, по словам эпидемиолога, продлится до конца года.
Некоторые данные указывают на то, что заразилось от 3 до 5 процентов европейских сообществ. Однако эпидемиолог считает, что эти данные занижены, так как тесты на наличие коронавируса дают много фальшивых отрицательных результатов.
Шведские специалисты говорят, что в 2,5-миллионном Стокгольме заразились 500-600 тысяч человек, при этом 99 процентов из них об этом не знали. Только один процент населения фактически заболевших, а 0,1 процента умерших от Covid-19.
Гизеке настаивает на том, что продолжение локдауна может привести к продолжению пандемии. Несмотря на то, что сейчас идет речь о «выпрямлении кривой» заболеваний, «заборы» надо будет снести. Снова будут открыты границы — какой смысл их было закрывать, если вирус распространился по всей Европе?! - спрашивает профессор. Первоначальные ограничения помогли некоторым странам подготовить свои медучреждения для принятия большего числа заболевших. Италия была застигнута врасплох и введение ограничений могло помочь немного ограничить число заболеваний. По мнению эксперта Италия оказалась полностью неготовой к пандемии.
«Швеция в течение трех недель смогла утроить возможности отделений интенсивной терапии», - сказал профессор из Швеции.
Он отметил также, что меры, принятые правительством его страны, более рискованные, чем ограничения, взятые на вооружение Польшей и другими странами. «Разница, очевидно, может касаться эффективности системы здравоохранения, но количество заболеваний и смертей будет таким же самым, а при длительном локдауне их может быть даже больше. Я не считаю, что это мы идем на риск, это делают другие страны. И это большой риск», - резюмировал шведский профессор Й.Гизеке.