Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 02:58

Карантин, самоизоляция, защитные маски, социальное дистанцирование — эти слова и выражения уже прочно вошли в лексикон людей во всех концах света. Мы все будто бы оказались на собственных островах в океане коронавируса. О том, как жить на реальном острове в Карибском море и чувствовать себя оторванным от остального мира, недавно в интервью мировым СМИ рассказала полька Диди Ростворовска. Она вот уже 5 лет обитает на Карибских островах, в последнее время на Антигуа, где работает в команде на одном из катамаранов, которые предоставляют отдых состоятельным туристам. Сейчас здесь, как и везде, введен карантин, хотя число заболевших в этом маленьком островном государстве под названием Антигуа и Барбуда исчисляется пока что несколькими десятками.

Остров Антигуа, на рейде которого бросил якорь катамаран, как и другие из архипелага, закрыт для приезжих. Команда этого судна изолирована, членам ее запрещено сходить на берег. Диди рассказывает о буднях карантина: утром встает, занимается зарядкой, иногда прыгает в воду и плавает, занимается йогой, иногда встает с веслом на пэддл-борд и кружит по акватории вокруг катамарана. Полька говорит, что старается ежедневно держать себя в хорошей физической форме. Как случилось то, что теперь экипаж судна — капитан и она оказались отрезаны от мира? Диди говорит об особенностях карантина: - В конце марта власти нас попросили покинуть причал и встать на якорь в месте, удаленном от скоплений людей. Вначале сказали, что до мая, а сейчас неясно на какой срок еще. Но прежде чем мы отчалили, мы сделали огромные запасы продовольствия. На борту есть опреснитель морской воды и электрогенератор, благодаря которому действуют холодильник и морозилка. Потому мы довольно независимы. Мы стоим в небольшой бухте вместе с тремя другими лодками одной и той же фирмы. На каждом катамаране есть команда, которая решила остаться. Но мы не можем сняться с якоря. Если сменим якорную стоянку, то должны это согласовать и проконсультироваться с шефом фирмы, с которым мы на постоянной связи. Он постоянно информирует нас о новых правилах жизни на острове. У нас минимальны контакты с людьми с суши. Мы не ездим в магазины. Есть одна дама, у которой мы до этого запасались перед рейсами, - она раз в неделю привозит для нас на пляж свежие овощи и фрукты, а мы забираем их, отправляясь туда на понтоне. Даже если бы у нас кончились припасы, на борту есть много продуктов в банках, в морозильнике, а еще макароны и рис.

(Кстати, при получении новой партии овощей и фруктов отшельники поневоле протирают каждый плод и дезинфицируют водой с примесью уксуса). О том, как протекают будни на катамаране в отсутствие работы и клиентов, Диди говорит так: - Читаем книжки, смотрим фильмы, иногда ничего не делаем. Я привыкла вести активный образ жизни, потому жалею, что на Сен-Мартене оставила свои рукоделия. Иногда приходится брать тряпки и протирать поручни, другие металлические детали снаружи корпуса судна, чтобы предотвратить ржавение от морской соли. Убираем помещения, кухню — все, как дома. А еще можем ловить рыбу и плавать. Бывает, что выбираемся на сноркелинг — ныряем с маской и разглядываем подводные красоты. Еще развлечение — подплыть к необитаемому острову, выйти на берег, походить, оказаться в другом пространстве… Вместе с другими экипажами иногда организуем совместные обеды или ужины. Так как все мы — из разных стран, то готовим национальные блюда своих народов. Я, например, недавно лепила пероги (польская разновидность пельменей — прим. авт.). Автор интервью, польская журналистка Анна Пивоварска, любительница путешествий под парусом, тоже волею судьбы оказалась изолированной на Карибах. Кто-то из знакомых назвал ее «заключенной в раю». На это Диди категорично отвечает: - Думаю, что я не имею права что-то такое сказать. Это было бы нечестно. Заключенными могут себя считать себя люди, замкнутые в небольших жилищах, которые не могут выйти наружу. У меня гигантское счастье, что в этот момент, очень тяжелый для всего мира пережить его в таком прекрасном месте. Чувствую себя очень благодарной судьбе, что нахожусь здесь. Конечно, я переживаю, что живу далеко от семьи: родители у меня в Польше, а брат в Дубае. К счастью, можем контактировать с помощью интернета.