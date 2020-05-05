Две польки на Карибах: "Заключенные в раю" наша корреспонденция
Карантин, самоизоляция, защитные маски, социальное дистанцирование — эти слова и выражения уже прочно вошли в лексикон людей во всех концах света. Мы все будто бы оказались на собственных островах в океане коронавируса.
О том, как жить на реальном острове в Карибском море и чувствовать себя оторванным от остального мира, недавно в интервью мировым СМИ рассказала полька Диди Ростворовска.
Она вот уже 5 лет обитает на Карибских островах, в последнее время на Антигуа, где работает в команде на одном из катамаранов, которые предоставляют отдых состоятельным туристам. Сейчас здесь, как и везде, введен карантин, хотя число заболевших в этом маленьком островном государстве под названием Антигуа и Барбуда исчисляется пока что несколькими десятками.
Остров Антигуа, на рейде которого бросил якорь катамаран, как и другие из архипелага, закрыт для приезжих. Команда этого судна изолирована, членам ее запрещено сходить на берег.
Диди рассказывает о буднях карантина: утром встает, занимается зарядкой, иногда прыгает в воду и плавает, занимается йогой, иногда встает с веслом на пэддл-борд и кружит по акватории вокруг катамарана. Полька говорит, что старается ежедневно держать себя в хорошей физической форме.
Как случилось то, что теперь экипаж судна — капитан и она оказались отрезаны от мира? Диди говорит об особенностях карантина:
- В конце марта власти нас попросили покинуть причал и встать на якорь в месте, удаленном от скоплений людей. Вначале сказали, что до мая, а сейчас неясно на какой срок еще. Но прежде чем мы отчалили, мы сделали огромные запасы продовольствия. На борту есть опреснитель морской воды и электрогенератор, благодаря которому действуют холодильник и морозилка. Потому мы довольно независимы.
Мы стоим в небольшой бухте вместе с тремя другими лодками одной и той же фирмы. На каждом катамаране есть команда, которая решила остаться. Но мы не можем сняться с якоря. Если сменим якорную стоянку, то должны это согласовать и проконсультироваться с шефом фирмы, с которым мы на постоянной связи. Он постоянно информирует нас о новых правилах жизни на острове.
У нас минимальны контакты с людьми с суши. Мы не ездим в магазины. Есть одна дама, у которой мы до этого запасались перед рейсами, - она раз в неделю привозит для нас на пляж свежие овощи и фрукты, а мы забираем их, отправляясь туда на понтоне. Даже если бы у нас кончились припасы, на борту есть много продуктов в банках, в морозильнике, а еще макароны и рис.
(Кстати, при получении новой партии овощей и фруктов отшельники поневоле протирают каждый плод и дезинфицируют водой с примесью уксуса).
О том, как протекают будни на катамаране в отсутствие работы и клиентов, Диди говорит так:
- Читаем книжки, смотрим фильмы, иногда ничего не делаем. Я привыкла вести активный образ жизни, потому жалею, что на Сен-Мартене оставила свои рукоделия. Иногда приходится брать тряпки и протирать поручни, другие металлические детали снаружи корпуса судна, чтобы предотвратить ржавение от морской соли. Убираем помещения, кухню — все, как дома. А еще можем ловить рыбу и плавать. Бывает, что выбираемся на сноркелинг — ныряем с маской и разглядываем подводные красоты. Еще развлечение — подплыть к необитаемому острову, выйти на берег, походить, оказаться в другом пространстве…
Вместе с другими экипажами иногда организуем совместные обеды или ужины. Так как все мы — из разных стран, то готовим национальные блюда своих народов. Я, например, недавно лепила пероги (польская разновидность пельменей — прим. авт.).
Автор интервью, польская журналистка Анна Пивоварска, любительница путешествий под парусом, тоже волею судьбы оказалась изолированной на Карибах. Кто-то из знакомых назвал ее «заключенной в раю». На это Диди категорично отвечает:
- Думаю, что я не имею права что-то такое сказать. Это было бы нечестно. Заключенными могут себя считать себя люди, замкнутые в небольших жилищах, которые не могут выйти наружу. У меня гигантское счастье, что в этот момент, очень тяжелый для всего мира пережить его в таком прекрасном месте. Чувствую себя очень благодарной судьбе, что нахожусь здесь.
Конечно, я переживаю, что живу далеко от семьи: родители у меня в Польше, а брат в Дубае. К счастью, можем контактировать с помощью интернета.
Ситуацию на островах Диди описывает так: везде действует комендантский час, никто не имеет права выходит из дома, только лишь для покупок продовольствия, в аптеку или в экстренных случаях. Закрыты школы, остановился бизнес — не работают отели и рестораны. Магазины работают с 8 до 12 часов, покупателей впускают не более 20 человек одновременно, чтобы за 15 минут они успели сделать все покупки. При выходе все группы проходят дезинфекцию. И продавцы, и клиенты должны носить защитные маски.
Полька теперь предпочитает остров Антигуа — для жизни он, по ее мнению, более комфортен, чем Сен-Мартен. Здесь до карантина был спокойный, размеренный ритм жизни, нет большой концентрации людей. На Сен-Мартене она оказалась по практическим соображениям — она обосновалась на французской части острова, который является частью Евросоюза, что удобно для гражданки Польши.
На Антигуа нет огромных отелей, действовали небольшие отели-бутики. Не пристают огромные круизные лайнеры, когда на берег сходят одновременно тысячи людей. Остров ухожен — местные жители заботятся об Антигуа, вокруг домов цветут сказочной красоты кусты.
Должность Диди — хостесс, то есть она тот, кто обычно обслуживает гостей двухкорпусной яхты. Она говорит, что работа очень тяжелая, хоть даже капитан помогает ей сервировать стол, опекать гостей и организовывать развлечения во время рейсов. Но ей это дело нравится.
Жизнь на судне между двумя островами, вдали от суши научила, по словам Диди, быть проще в выборе одежды, улыбчивее в отношениях с местными жителями, не использовать косметику, заставила отказаться от множества, как оказалось, ненужных вещей. А еще, говорит Диди, здесь иной ритм жизни — ожидание является одним из признаков, непривычной для европейца ментальности людей другого мира.
Женщина, перебравшаяся из родной Варшавы на другой конец света, чувствует себя на Антигуа вполне комфортно. Рассказывает о том, как живут коренные островитяне, которые зарабатывают на туристах намного меньше обосновавшихся здесь и открывших свой бизнес европейцев. Диди поведала о том, как пережила ураган «Ирма», осенью 2017 года разрушивший привычную жизнь Карибов.
На вопрос журналистки о будущем после «короны» Диди ответила с надеждой, что фирма, в которой она работает, восстановит свою деятельность, хотя понимает, что в первые пару месяцев туристов будет меньше. А главное, она считает, что люди поймут, что человеческая жизнь хрупка и непрочна, что надо снизить ее темп, радоваться простым радостям — посещению ресторана, встречам с близкими людьми, не гнаться за богатством и не копить материальных благ.
Полька считает, что все мы должны ценить окружающую среду, богатства природы. Вывод Диди, как пережившей ураган, состоит в том, что люди во время катастрофы могут мобилизоваться, объединить усилия. Но когда угроза уходит, к сожалению, все возвращается к тому, как было до катастрофы.
Вот об этом надо помнить всем нам, независимо где мы живем — в Латвии, в Азербайджане, в Польше или Японии, в любой точке Земного шара.