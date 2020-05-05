Редакционная 03:23

Пандемия Covid-19 дорого обойдется миру: кризис экономики уже начался, и, по всем прогнозам, новое падение будет самым тяжелым за последнее столетие. Государства закрыли границы, ввели режим чрезвычайного положения, остановились предприятия, нарушились торговые и финансовые связи – то есть по экономике в глобальном масштабе нанесен сокрушительный удар. И когда мировая экономика сможет оправиться от него – неизвестно, потому что пандемия продолжается, ежедневно собирая человеческие жертвы, число которых сопоставимо с потерями в мировых войнах.

Вследствие разрыва экономические связей, да и вообще коммуникаций между странами, коронавирус практически разрушил и процесс глобализации. О какой всеобщей интеграции и унификации может идти речь, когда все страны самоизолировались, чтобы спастись от коронавируса. О международном партнерстве и сотрудничестве все сразу забыли, взяв на вооружение принцип «каждый за себя». Хотя, казалось бы, люди, наоборот, должны были объединиться против общей глобальной беды. Ильхам Алиев объявляет всеобщую мобилизацию В то время, как все страны закрылись в своих границах, и попыток объединить усилия в борьбе с коронавирусом практически не наблюдается, по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате видеоконференции состоялся саммит Контактной группы Движения неприсоединения. Своей инициативой Ильхам Алиев фактически начал глобальную мобилизацию лидеров и народов для борьбы с пандемией, и этот призыв вызвал широкий отклик у международной общественности. В 2011 году Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения, а уже в 2016 году на саммите в Венесуэле единогласным решением ему было переданы полномочия председательства в этой авторитетной, объединяющей 120 стран, международной организации с 2019-го по 2022 год. 25-26 октября 2019 года в Баку состоялся XVIII саммит Движения неприсоединения. В принятых на саммите Бакинской декларации и Бакинском итоговом документе нашли отражение основополагающие принципы международного права. В этих документах еще раз провозглашались уважение территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ государств - принципы, закрепленные на Бандунгской конференции стран Азии и Африки, 65-летие которой отмечается в эти дни.

В апреле этого года президент Ильхам Алиев, воспользовавшись широким статусом Азербайджана в организации, выдвинул инициативу провести в формате видеоконференции Саммит Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный борьбе с коронавирусом. Инициатива была поддержана другими странами-членами организации, и 4 мая саммит состоялся. Выступления на саммите На саммите выступили президенты, премьер-министры, главы МИД Афганистана, Алжира, Египта, Индонезии, Ирана, Кубы, Нигерии, ЮАР, Палестины, Туркменистана, Венесуэлы, Никарагуа, Эфиопии, Индии, Малайзии, Вьетнама, Ганы, Кувейта, Марокко, Саудовской Аравии и других стран. С речью к народам на саммите обратились президент Генассамблеи ООН и гендиректор ВОЗ, а также были озвучены видеообращения Генерального секретаря ООН и верховного комиссара Еврокомиссии. В ситуации, когда лидеры ведущих стран отстранились от решения глобальной проблемы, президент Ильхам Алиев открыто заявил, что синдром самоизоляции стран губителен для всего мира и что надо, напротив, сплотиться перед лицом эпидемиологической угрозы и вызванного ею глобального кризиса экономики. Призыв главы азербайджанского государства был правильно понят и единодушно поддержан всеми членами Контактной группы, представляющей все регионы Движения неприсоединения. В целом же встреча на высшем уровне в формате видеоконференции, в которой приняли участие президенты и министры из 40 стран, в очередной раз продемонстрировало все возрастающее в мире доверие к нашей стране и ее лидеру Ильхаму Алиеву. Активное продвижение Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения многосторонней дипломатии и мультилатерализма высоко оценивается мировым сообществом. Участие в саммите такого значительного числа стран – несомненное свидетельство личного авторитета и признание политического опыта и успешной политики президента Азербайджана. Тот факт, что в принятую на саммите декларацию включена и благодарность Ильхаму Алиеву за важную и своевременную инициативу, является бесспорным подтверждением этого. Не случайно Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении к участникам саммита заявил, что единственным ответом на пандемию коронавируса сегодня могут быть только смелость и дальновидность руководителя, строящего свою политику на основе сотрудничества и взаимодействия всех стран. Выражая Ильхаму Алиеву свою благодарность за организацию этого саммита, генсек особо подчеркнул, что ООН поддерживает усилия президента Азербайджана.

Даже Европейский Союз участвовал в саммите Участие в саммите и выступление официального представителя Евросоюза - первое подобное событие в истории Движения неприсоединения. Следует отметить, что именно Азербайджан сумел объединить перед лицом угрозы коронавируса Движение неприсоединения и Европейский союз, которые всегда были на достаточно удаленных друг от друга позициях. Это убедительное доказательство того, что Движение неприсоединения превратилось в эффективную платформу для укрепления глобальной солидарности, сотрудничества и обмена мнениями. В своем выступлении Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан подготовил всеобъемлющий План мероприятий относительно председательства в Движении неприсоединения и приступил к практической деятельности. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса полностью изменила ситуацию в мире, создав новые реалии существования человечества. Азербайджан оперативно и адекватно отреагировал на новые условия жизнедеятельности, и доказательством тому созванный по инициативе нашей станы саммит Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный борьбе с пандемией. Ильхам Алиев отметил, что пандемия COVID-19 оказывает негативное влияние на все страны. Ни одна страна не застрахована ни от массового заражения ее населения, ни от экономического упадка, который станет следствием эпидемии. «Благодаря взаимной поддержке, не замыкаясь в себе, и только совместными усилиями мы сможем победить COVID-19», - сказал президент Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что в условиях пандемии важно сохранить открытой торговлю между странами и бесперебойно осуществлять международные грузоперевозки. Азербайджан, подчеркнул он, уже стал одним из важных транспортных и логистических центров в Евразии, сыграл большую роль в создании транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад, соединяющих десятки стран мира. Как надежный транзитно-логистический центр, ответственно подходя к своей роли и в условиях пандемии, Азербайджанская Республика обеспечивает беспрепятственные транзитные перевозки по своей территории. «Для оказания поддержки государствам - участникам Движения неприсоединения, наиболее нуждающимся в помощи, Азербайджан выделяет Всемирной организации здравоохранения дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов долларов. Данные средства по согласованию с нами предназначены для наиболее нуждающихся в помощи стран-участниц из региональных групп Африки, Азии и Латинской Америки», - сообщил Ильхам Алиев на саммите. Президент Азербайджана также напомнил, что Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран, является крупнейшей после Генеральной ассамблеи ООН международной организацией.

«В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный авторитет Движения неприсоединения, его роль на международной арене. Дружба, солидарность и взаимная поддержка между странами играют особую роль. При вашем согласии мы как страны - участницы Движения неприсоединения в качестве примера глобальной солидарности можем выступить с предложением о проведении посредством видеоконференции предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19», - сказал президент. Сам Алиев подвел итоги саммита Выступая на саммите с заключительной речью, глава азербайджанского государства отметил, что страны - участницы Движения неприсоединения с пониманием относятся к проблемам друг друга, демонстрируя солидарность и отдавая предпочтение многостороннему сотрудничеству, что имеет в современном мире большое значение. При этом Ильхам Алиев особо подчеркнул, что в нынешних условиях глобальной пандемии солидарность и сотрудничество между странами и международными организациями особенно актуальны и значимы. «Уверен, что ценные мысли и предложения, прозвучавшие сегодня в выступлениях глав государств и правительств, руководителей международных организаций, внесут вклад в нашу совместную борьбу с коронавирусом. В то же время было бы полезно еще более активизировать наши усилия по сотрудничеству в области экономики, торговли, транспорта и в других сферах в постпандемический период для устранения негативного влияния этого заболевания», - заявил президент Азербайджана. Саммит, вместе с тем отметил он, показал, что Движение неприсоединения готово к сотрудничеству с другими международными институтами и мировым сообществом. «Считаю, что наши обсуждения также продемонстрировали, что формат Контактной группы является эффективным механизмом. В дальнейшем могут быть учреждены и тематические рабочие подгруппы Контактной группы. Хочу еще раз выразить уверенность в том, что вместе мы победим пандемию», - провозгласил глава Азербайджана. К тому же Алиев призвал: "Тюркоязычные страны, в борьбе с коронавирусом соединяйтесь!" По сути, саммит Контактной группы Движения неприсоединения является продолжением усилий президента Азербайджана по международной мобилизации в борьбе против коронавируса. Незадолго до этого Ильхам Алиев собрал лидеров тюркоязычных стран для совещания по этому вопросу в формате видеоконференции. 10 апреля по инициативе президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный саммит Тюркского совета. Тюркский совет стал первой международной организацией мирового масштаба, которая провела совещание глав государств, посвященное борьбе с пандемией коронавируса. Результатом этого саммита уже стало сотрудничество в рамках Тюркского совета в трех основополагающих сферах - здравоохранении, транспорте и экономике.