США могут создать альтернативу ВОЗ

Вашингтон может предложить альтернативу Всемирной организации здравоохранения, поскольку она якобы не справилась с распространением COVID-19. Такую возможность не исключил госсекретарь США Майкл Помпео во время своего выступления в эфире телеканала Fox Business.

Госсекретарю США был задан вопрос о том, планирует ли Вашингтон выступить за создание новой организации, которая бы взяла на себя те функции, которые сейчас выполняет ВОЗ.