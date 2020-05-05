США могут создать альтернативу ВОЗ
Вашингтон может предложить альтернативу Всемирной организации здравоохранения, поскольку она якобы не справилась с распространением COVID-19. Такую возможность не исключил госсекретарь США Майкл Помпео во время своего выступления в эфире телеканала Fox Business.
Госсекретарю США был задан вопрос о том, планирует ли Вашингтон выступить за создание новой организации, которая бы взяла на себя те функции, которые сейчас выполняет ВОЗ.
Как ответил Помпео, администрация США «пытается оценить, какие дальнейшие действия являются наилучшими».
«Президент поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи», — цитирует ТАСС Помпео.
«Так что мы работаем над выполнением задачи. Как это будет выглядеть? Мы делали такое в рамках чрезвычайного плана президента по борьбе с ВИЧ/СПИДом», - отметил Помпео. Речь идет об инициативе, с которой выступил в 2003 году 43-й президент США Джордж Буш-младший.
Помпео заверил, что США знают, «как работать в сфере международного здравоохранения».