Нефть слабо растет

Стоимость нефти растет после снижения днем ранее. Как сообщает Интерфакс, июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,57%) - до $29,89 за баррель.

Накануне Brent подешевела на $1,25 (4%), до $29,72 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,2 (0,83%) - до $24,19 за баррель.

"Мы все еще надеемся, что цены на Brent смогут восстановиться до $38-39 за баррель к концу года", - пишут эксперты Commonwealth Bank of Australia. При этом они отмечают, что значительное восстановление цен, вероятно, произойдет только в середине года, поскольку в ближайшей перспективе существенный избыток запасов нефти сохранится.